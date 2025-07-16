16.07.2025
Смотреть онлайн Ной Тернер - Никола Башич 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica: Ной Тернер — Никола Башич . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nova Gorica
Завершен
(5:7, 7:6, 1:5)
1 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Никола Башич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ной Тернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ной Тернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Никола Башич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ной Тернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Никола Башич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Никола Башич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Никола Башич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Ной Тернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Никола Башич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Никола Башич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Никола Башич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Никола Башич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Никола Башич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Никола Башич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
5
4
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
62%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
55%
Комментарии к матчу