Смотреть онлайн Ной Тернер - Никола Башич 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica: Ной Тернер — Никола Башич . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .