16.07.2025
Смотреть онлайн Зденек Колар - Лука Паренти 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica: Зденек Колар — Лука Паренти . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nova Gorica
Завершен
(6:1, 6:3)
(6:1, 6:3)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Зденек Колар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Зденек Колар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лука Паренти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Зденек Колар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Лука Паренти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Зденек Колар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Лука Паренти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лука Паренти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
84%
50%
Реализация брейк - пойнтов
27%
0%
Комментарии к матчу