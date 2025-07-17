17.07.2025
Смотреть онлайн Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - Дэйеон Бакк 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Ламис Алхуссейн Абдель Азиз — Дэйеон Бакк . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(1:6, 2:6)
(1:6, 2:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ламис Алхуссейн Абдель Азиз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
45%
75%
Реализация брейк - пойнтов
10%
50%
Комментарии к матчу