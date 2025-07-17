17.07.2025
Смотреть онлайн Гонсало Эскобар/Диего Идальго - Jebens/Olivetti 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад - Пары: Гонсало Эскобар/Диего Идальго — Jebens/Olivetti, 1/4 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
ATP Гштаад - Пары
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jebens/Olivetti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Гонсало Эскобар/Диего Идальго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Jebens/Olivetti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Гонсало Эскобар/Диего Идальго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jebens/Olivetti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Гонсало Эскобар/Диего Идальго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Jebens/Olivetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Гонсало Эскобар/Диего Идальго - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Jebens/Olivetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Гонсало Эскобар/Диего Идальго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jebens/Olivetti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Jebens/Olivetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Jebens/Olivetti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Гонсало Эскобар/Диего Идальго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Jebens/Olivetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Гонсало Эскобар/Диего Идальго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Jebens/Olivetti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Гонсало Эскобар/Диего Идальго - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Jebens/Olivetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Jebens/Olivetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Jebens/Olivetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
13
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
75%
89%
Реализация брейк - пойнтов
0%
25%
Комментарии к матчу