17.07.2025
Смотреть онлайн Тереза Валентова - Виктория Грунчакова 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Porto: Тереза Валентова — Виктория Грунчакова, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Central Eupago.
МСК, 1/8 финала, Корт: Central Eupago
WTA Porto
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тереза Валентова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тереза Валентова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Виктория Грунчакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
83%
52%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу