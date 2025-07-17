17.07.2025
Смотреть онлайн Theodoros Mitsakos - Тим Хэммес 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Theodoros Mitsakos — Тим Хэммес . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(4:6, 6:3, 6:7)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тим Хэммес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Тим Хэммес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Тим Хэммес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Тим Хэммес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Тим Хэммес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Тим Хэммес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
65%
75%
Реализация брейк - пойнтов
75%
21%
