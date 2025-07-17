Текстовая трансляция

Гейм 1 - Тим Хэммес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Тим Хэммес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Тим Хэммес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Тим Хэммес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Тим Хэммес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Тим Хэммес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 30 - Тим Хэммес - взял свою подачу со счетом 30-40