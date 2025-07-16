16.07.2025
Смотреть онлайн Aran Teixido Garcia - Мара Гут 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Aran Teixido Garcia — Мара Гут . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aran Teixido Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мара Гут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мара Гут - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Aran Teixido Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Aran Teixido Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Aran Teixido Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Aran Teixido Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Aran Teixido Garcia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Aran Teixido Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Мара Гут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Aran Teixido Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Aran Teixido Garcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Aran Teixido Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мара Гут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Мара Гут - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Aran Teixido Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Aran Teixido Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
56%
50%
Реализация брейк - пойнтов
41%
38%
Комментарии к матчу