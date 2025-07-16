16.07.2025
Смотреть онлайн Челси Фонтенел - Вивиан Волфф 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Челси Фонтенел — Вивиан Волфф . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Челси Фонтенел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Челси Фонтенел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Челси Фонтенел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Челси Фонтенел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
48%
60%
Реализация брейк - пойнтов
29%
60%
