18.07.2025
Смотреть онлайн Михал Новански - Михал Крайци 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Михал Новански — Михал Крайци . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(6:1, 6:4)
(6:1, 6:4)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Михал Крайци - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Михал Новански - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Михал Новански - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Михал Новански - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Михал Новански - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Михал Крайци - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Михал Новански - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
75%
66%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
Комментарии к матчу