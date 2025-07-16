16.07.2025
Смотреть онлайн Маделиф Хагеман - Сара Илиев 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Маделиф Хагеман — Сара Илиев . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(6:7, 6:4, 3:6)
1 : 2
16 июля 2025
Гейм 1 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сара Илиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сара Илиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Маделиф Хагеман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сара Илиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сара Илиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Сара Илиев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Маделиф Хагеман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сара Илиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Маделиф Хагеман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сара Илиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Сара Илиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Сара Илиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Сара Илиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Сара Илиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Сара Илиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Сара Илиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Сара Илиев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Сара Илиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Маделиф Хагеман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Сара Илиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
63%
67%
Реализация брейк - пойнтов
43%
33%
