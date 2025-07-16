16.07.2025
Смотреть онлайн Франческа Курми - Фиона Ганц 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Франческа Курми — Фиона Ганц . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(6:1, 6:1)
(6:1, 6:1)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франческа Курми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Франческа Курми - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Франческа Курми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Франческа Курми - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Франческа Курми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Фиона Ганц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Франческа Курми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Франческа Курми - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Франческа Курми - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Франческа Курми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Франческа Курми - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Франческа Курми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Франческа Курми - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
68%
38%
Реализация брейк - пойнтов
75%
33%
Комментарии к матчу