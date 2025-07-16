16.07.2025
Смотреть онлайн Шанталь Саувант - Кристина Диас Адровер 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Шанталь Саувант — Кристина Диас Адровер . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(0:1)
(0:1)
0 : 1
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристина Диас Адровер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Комментарии к матчу