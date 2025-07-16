16.07.2025
Смотреть онлайн Манча Пишлак - Каролина Куль 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Манча Пишлак — Каролина Куль . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(3:6, 6:0, 6:0)
2 : 1
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Манча Пишлак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Каролина Куль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Каролина Куль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Каролина Куль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Манча Пишлак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Каролина Куль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Манча Пишлак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Каролина Куль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Каролина Куль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Манча Пишлак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Манча Пишлак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Манча Пишлак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Манча Пишлак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Манча Пишлак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Манча Пишлак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Манча Пишлак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Манча Пишлак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Манча Пишлак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Манча Пишлак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Манча Пишлак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Манча Пишлак - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
69%
52%
Реализация брейк - пойнтов
60%
22%
