16.07.2025
Смотреть онлайн Varvara Panshina - Мадлен Джессуп 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Varvara Panshina — Мадлен Джессуп . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Varvara Panshina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мадлен Джессуп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мадлен Джессуп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мадлен Джессуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
73%
49%
Реализация брейк - пойнтов
67%
11%
Комментарии к матчу