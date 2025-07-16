16.07.2025
Смотреть онлайн Duanrui Gao - Бьянка Компьюсто 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Duanrui Gao — Бьянка Компьюсто . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:1, 7:5)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Duanrui Gao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Duanrui Gao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Duanrui Gao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Duanrui Gao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Бьянка Компьюсто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Duanrui Gao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
63%
57%
Реализация брейк - пойнтов
100%
25%
