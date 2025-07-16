16.07.2025
Смотреть онлайн Яджинг Као - Wanbing Wang 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Яджинг Као — Wanbing Wang . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Яджинг Као - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Wanbing Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Яджинг Као - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Яджинг Као - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Яджинг Као - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Яджинг Као - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Яджинг Као - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Wanbing Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Яджинг Као - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Яджинг Као - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Яджинг Као - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Яджинг Као - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Wanbing Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Яджинг Као - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Яджинг Као - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
68%
47%
Реализация брейк - пойнтов
56%
33%
