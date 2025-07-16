16.07.2025
Смотреть онлайн Naomi McKenzie - Yiru Chen 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Naomi McKenzie — Yiru Chen . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yiru Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Yiru Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yiru Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Yiru Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Naomi McKenzie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Yiru Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Yiru Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Yiru Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yiru Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yiru Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Yiru Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Yiru Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Yiru Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
58%
76%
Реализация брейк - пойнтов
25%
44%
Комментарии к матчу