16.07.2025
Смотреть онлайн Джунхан Чжан - Анна-Кристина Люткемейер 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Джунхан Чжан — Анна-Кристина Люткемейер . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
61%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
