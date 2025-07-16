16.07.2025
Смотреть онлайн Микаель Аветисян - Антони Фабр 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Микаель Аветисян — Антони Фабр . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:55 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(0:6, 0:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Антони Фабр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Антони Фабр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Антони Фабр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
26%
91%
Реализация брейк - пойнтов
0%
60%
Комментарии к матчу