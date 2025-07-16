16.07.2025
Смотреть онлайн Париззия/Табакко - Кокчоли/Лоруссо 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A: Париззия/Табакко — Кокчоли/Лоруссо . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
Губбио, Пары M-ITF-ITA-14A
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кокчоли/Лоруссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Париззия/Табакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Париззия/Табакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кокчоли/Лоруссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Париззия/Табакко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Кокчоли/Лоруссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Париззия/Табакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Париззия/Табакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кокчоли/Лоруссо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кокчоли/Лоруссо - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
64%
62%
Реализация брейк - пойнтов
12%
80%
Комментарии к матчу