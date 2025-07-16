16.07.2025
Смотреть онлайн Gabriele Vulpitta - Иосип Симундза 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Gabriele Vulpitta — Иосип Симундза . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иосип Симундза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Иосип Симундза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Иосип Симундза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Иосип Симундза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Gabriele Vulpitta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
63%
77%
Реализация брейк - пойнтов
100%
23%
Комментарии к матчу