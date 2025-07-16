Смотреть онлайн Gabriele Vulpitta - Иосип Симундза 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Gabriele Vulpitta — Иосип Симундза . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .