16.07.2025
Смотреть онлайн Алессандро Коччиоли - Стефано Д’Агостино 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Алессандро Коччиоли — Стефано Д’Агостино . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(6:7, 6:3, 4:6)
1 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Алессандро Коччиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алессандро Коччиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Алессандро Коччиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
71%
76%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
Комментарии к матчу