Текстовая трансляция

Гейм 1 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Алессандро Коччиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Алессандро Коччиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 25 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 29 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Алессандро Коччиоли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 31 - Алессандро Коччиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40