17.07.2025

Смотреть онлайн Полина Бахмуткина - Cecilie Agerbek Fridthjof 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Полина БахмуткинаCecilie Agerbek Fridthjof . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02.

МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02
UTR Pro Dusseldorf Women
Полина Бахмуткина
Завершен
(6:2, 1:6, 6:3)
2 : 1
17 июля 2025
Cecilie Agerbek Fridthjof
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cecilie Agerbek Fridthjof - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Cecilie Agerbek Fridthjof - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Cecilie Agerbek Fridthjof - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Cecilie Agerbek Fridthjof - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Cecilie Agerbek Fridthjof - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Cecilie Agerbek Fridthjof - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Cecilie Agerbek Fridthjof - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Cecilie Agerbek Fridthjof - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Cecilie Agerbek Fridthjof - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Cecilie Agerbek Fridthjof - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Cecilie Agerbek Fridthjof - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
54%
54%
Реализация брейк - пойнтов
53%
47%
