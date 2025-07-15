Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Mattia Nannelli - Andrej Loncarevic 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Mattia NannelliAndrej Loncarevic . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:09 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Mattia Nannelli
Завершен
(6:7, 6:4, 0:1)
1 : 2
15 июля 2025
Andrej Loncarevic
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Andrej Loncarevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Mattia Nannelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Mattia Nannelli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Mattia Nannelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Andrej Loncarevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Mattia Nannelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Andrej Loncarevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Mattia Nannelli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Mattia Nannelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
4
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
66%
65%
Реализация брейк - пойнтов
25%
43%
