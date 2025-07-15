15.07.2025
Смотреть онлайн Nikola Jovic - Adam Panaras 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Nikola Jovic — Adam Panaras . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:04 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:4, 1:6, 1:0)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Adam Panaras - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Nikola Jovic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Adam Panaras - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Adam Panaras - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Adam Panaras - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Adam Panaras - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Adam Panaras - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Adam Panaras - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Adam Panaras - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Adam Panaras - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Adam Panaras - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
7
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
66%
71%
Реализация брейк - пойнтов
40%
75%
