15.07.2025
Смотреть онлайн Александр Эрикссон - Матео Дель Пино 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Александр Эрикссон — Матео Дель Пино . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:18 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матео Дель Пино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Alexander W Eriksson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Alexander W Eriksson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Матео Дель Пино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Матео Дель Пино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Матео Дель Пино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Alexander W Eriksson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Матео Дель Пино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Матео Дель Пино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Матео Дель Пино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Матео Дель Пино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Матео Дель Пино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Alexander W Eriksson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Матео Дель Пино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Alexander W Eriksson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Матео Дель Пино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Alexander W Eriksson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Матео Дель Пино - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
55%
68%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
