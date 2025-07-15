15.07.2025
Смотреть онлайн Антон Аржанкин - Aleksandar Hudjec 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Антон Аржанкин — Aleksandar Hudjec . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:1, 6:2)
(6:1, 6:2)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антон Аржанкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Антон Аржанкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Aleksandar Hudjec - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Антон Аржанкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Антон Аржанкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Антон Аржанкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Антон Аржанкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Антон Аржанкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Антон Аржанкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Антон Аржанкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Aleksandar Hudjec - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Антон Аржанкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Aleksandar Hudjec - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Антон Аржанкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Антон Аржанкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
76%
50%
Реализация брейк - пойнтов
42%
0%
Комментарии к матчу