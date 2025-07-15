15.07.2025
Смотреть онлайн Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - Лука Нари 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Себастьян Грундтвиг Йоргенсен — Лука Нари . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:1, 6:1)
(6:1, 6:1)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лука Нари - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лука Нари - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
83%
35%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу