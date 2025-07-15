15.07.2025
Смотреть онлайн Niels Van Der Sijs - Эмилио Джуниор Санчес Бронзетти 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Niels Van Der Sijs — Эмилио Джуниор Санчес Бронзетти . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:10 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(7:6, 1:6, 6:0)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Niels Van Der Sijs - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Emilio Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Emilio Sanchez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Niels Van Der Sijs - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Emilio Sanchez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Niels Van Der Sijs - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Emilio Sanchez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Niels Van Der Sijs - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Emilio Sanchez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Niels Van Der Sijs - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Emilio Sanchez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Niels Van Der Sijs - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Emilio Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Emilio Sanchez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Emilio Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Emilio Sanchez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Niels Van Der Sijs - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Emilio Sanchez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Emilio Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Niels Van Der Sijs - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Niels Van Der Sijs - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Niels Van Der Sijs - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Niels Van Der Sijs - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Niels Van Der Sijs - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Niels Van Der Sijs - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
70%
67%
Реализация брейк - пойнтов
29%
36%
Комментарии к матчу