15.07.2025
Смотреть онлайн Sergio Ingles Garre - Ной Регас Луис 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gandia: Sergio Ingles Garre — Ной Регас Луис . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gandia
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sergio Ingles Garre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ной Регас Луис Luis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ной Регас Луис Luis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ной Регас Луис Luis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Sergio Ingles Garre - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ной Регас Луис Luis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Sergio Ingles Garre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Sergio Ingles Garre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Sergio Ingles Garre - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Sergio Ingles Garre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Sergio Ingles Garre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Sergio Ingles Garre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Sergio Ingles Garre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Sergio Ingles Garre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Sergio Ingles Garre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ной Регас Луис Luis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Sergio Ingles Garre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
70%
55%
Реализация брейк - пойнтов
80%
20%
