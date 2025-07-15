15.07.2025
Смотреть онлайн Гергей Мадараш - Andriy Poritskyy 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Гергей Мадараш — Andriy Poritskyy . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Гергей Мадараш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Гергей Мадараш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Andriy Poritskyy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Гергей Мадараш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
83%
38%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
