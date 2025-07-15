Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Даниэла Дай Чапман - Хейке Янс Ван Вурен 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Даниэла Дай ЧапманХейке Янс Ван Вурен . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 14:54 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hillcrest
Даниэла Дай Чапман
Завершен
(5:7, 1:5)
0 : 2
15 июля 2025
Хейке Янс Ван Вурен
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хейке Янс Ван Вурен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хейке Янс Ван Вурен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хейке Янс Ван Вурен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Хейке Янс Ван Вурен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Хейке Янс Ван Вурен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
4
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
59%
78%
Реализация брейк - пойнтов
67%
42%
Комментарии к матчу
