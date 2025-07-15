15.07.2025
Смотреть онлайн Aleksandar Daskalovic - Кристиан Юхас 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Aleksandar Daskalovic — Кристиан Юхас . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 15:08 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aleksandar Daskalovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Кристиан Юхас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Кристиан Юхас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Aleksandar Daskalovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кристиан Юхас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Aleksandar Daskalovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Кристиан Юхас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Aleksandar Daskalovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кристиан Юхас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кристиан Юхас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кристиан Юхас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кристиан Юхас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кристиан Юхас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кристиан Юхас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Кристиан Юхас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кристиан Юхас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
45%
74%
Реализация брейк - пойнтов
100%
62%
Комментарии к матчу