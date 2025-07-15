15.07.2025
Смотреть онлайн Dmitrii Shirokii - Антонио Карузо 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Dmitrii Shirokii — Антонио Карузо . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:4, 1:6, 0:0)
(6:4, 1:6, 0:0)
1 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антонио Карузо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Антонио Карузо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Антонио Карузо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Антонио Карузо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Dmitrii Shirokii - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Антонио Карузо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Антонио Карузо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Антонио Карузо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Антонио Карузо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Антонио Карузо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Антонио Карузо - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
64%
74%
Реализация брейк - пойнтов
25%
100%
Комментарии к матчу