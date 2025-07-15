15.07.2025
Смотреть онлайн Lavinia Luciano - Jahnie Van Zyl 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Lavinia Luciano — Jahnie Van Zyl . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(4:6, 6:2, 5:7)
(4:6, 6:2, 5:7)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Lavinia Luciano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Lavinia Luciano - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Lavinia Luciano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Lavinia Luciano - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Lavinia Luciano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Lavinia Luciano - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Lavinia Luciano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Lavinia Luciano - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
51%
50%
Реализация брейк - пойнтов
57%
42%
Комментарии к матчу