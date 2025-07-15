15.07.2025
Смотреть онлайн Аюми Миямото - Kaitlyn Leigh Ramduth 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Аюми Миямото — Kaitlyn Leigh Ramduth . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(6:1, 6:2)
(6:1, 6:2)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kaitlyn Leigh Ramduth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Аюми Миямото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kaitlyn Leigh Ramduth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Аюми Миямото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Kaitlyn Leigh Ramduth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Аюми Миямото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
88%
55%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу