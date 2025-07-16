16.07.2025
Смотреть онлайн Balsekar/Kountourakis - Eqbal/Longwe-Smit 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest MD: Balsekar/Kountourakis — Eqbal/Longwe-Smit . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest MD
Завершен
(1:6, 6:2, 0:1)
1 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Balsekar/Kountourakis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Eqbal/Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Eqbal/Longwe-Smit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Eqbal/Longwe-Smit - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Eqbal/Longwe-Smit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Eqbal/Longwe-Smit - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Eqbal/Longwe-Smit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Eqbal/Longwe-Smit - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Balsekar/Kountourakis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Eqbal/Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Balsekar/Kountourakis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Balsekar/Kountourakis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Balsekar/Kountourakis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Balsekar/Kountourakis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Balsekar/Kountourakis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
64%
78%
Реализация брейк - пойнтов
40%
33%
