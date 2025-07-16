16.07.2025
Смотреть онлайн Bhasin/Paathak - Leykina/Lopez 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest WD: Bhasin/Paathak — Leykina/Lopez . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest WD
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Leykina/Lopez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Leykina/Lopez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Bhasin/Paathak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Leykina/Lopez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Bhasin/Paathak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Leykina/Lopez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Leykina/Lopez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Leykina/Lopez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Bhasin/Paathak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Bhasin/Paathak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Leykina/Lopez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Leykina/Lopez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Leykina/Lopez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Leykina/Lopez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Bhasin/Paathak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Leykina/Lopez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Leykina/Lopez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
49%
83%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу