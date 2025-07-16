Смотреть онлайн Bhasin/Paathak - Leykina/Lopez 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest WD: Bhasin/Paathak — Leykina/Lopez . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .