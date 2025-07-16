16.07.2025
Смотреть онлайн Ouakaa/Suarez - Эдли/Эдли 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest MD: Ouakaa/Suarez — Эдли/Эдли . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest MD
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эдли/Эдли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ouakaa/Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ouakaa/Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ouakaa/Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ouakaa/Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Эдли/Эдли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ouakaa/Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ouakaa/Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Эдли/Эдли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ouakaa/Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ouakaa/Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ouakaa/Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эдли/Эдли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ouakaa/Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ouakaa/Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ouakaa/Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
73%
61%
Реализация брейк - пойнтов
56%
11%
Комментарии к матчу