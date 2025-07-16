Текстовая трансляция

Гейм 1 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 26 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 29 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 30 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40