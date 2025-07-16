16.07.2025
Смотреть онлайн Антуан Бергер - Филип Пеливо 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Антуан Бергер — Филип Пеливо . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(5:7, 6:4, 3:6)
(5:7, 6:4, 3:6)
1 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
13
7
Выигрыш первой подачи
78%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
42%
Комментарии к матчу