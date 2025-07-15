15.07.2025
Смотреть онлайн Иоаннис Коунтоуракис - Василиос Карипи 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Иоаннис Коунтоуракис — Василиос Карипи . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:32 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:3, 4:6, 6:7)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Иоаннис Коунтоуракис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Василиос Карипи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Иоаннис Коунтоуракис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Василиос Карипи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Василиос Карипи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Василиос Карипи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Иоаннис Коунтоуракис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Василиос Карипи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Иоаннис Коунтоуракис - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
11
6
Выигрыш первой подачи
80%
68%
Реализация брейк - пойнтов
30%
38%
