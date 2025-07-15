15.07.2025
Смотреть онлайн Адхитья Ганесан - Дигвияйпратап Сингх 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Адхитья Ганесан — Дигвияйпратап Сингх . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 15:03 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:7, 7:5, 7:6)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дигвияйпратап Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 34 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 35 - Дигвияйпратап Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 36 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 37 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
11
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
80%
75%
Реализация брейк - пойнтов
25%
17%
