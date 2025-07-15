Текстовая трансляция

Гейм 1 - Дигвияйпратап Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 25 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 27 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 29 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 30 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 31 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 32 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 33 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 34 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 35 - Дигвияйпратап Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 36 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0