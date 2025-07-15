15.07.2025
Смотреть онлайн Aditya Balsekar - Алексей Алещев 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Aditya Balsekar — Алексей Алещев . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aditya Balsekar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Aditya Balsekar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Aditya Balsekar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Aditya Balsekar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Aditya Balsekar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Aditya Balsekar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Aditya Balsekar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Алексей Алещев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Aditya Balsekar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Aditya Balsekar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Aditya Balsekar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Aditya Balsekar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Aditya Balsekar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Aditya Balsekar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
63%
51%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
