15.07.2025
Смотреть онлайн Billy Suarez - Gabriele Volpi 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Billy Suarez — Gabriele Volpi . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(4:5)
(4:5)
0 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Gabriele Volpi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Gabriele Volpi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
85%
100%
Реализация брейк - пойнтов
0%
0%
Комментарии к матчу