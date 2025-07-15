15.07.2025
Смотреть онлайн Антон Чехов - Matteo Covato 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Антон Чехов — Matteo Covato . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(3:6, 7:5, 6:3)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Matteo Covato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Matteo Covato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Matteo Covato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Matteo Covato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Антон Чехов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Matteo Covato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Антон Чехов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Matteo Covato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Антон Чехов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
63%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
