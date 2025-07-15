15.07.2025
Смотреть онлайн Эла Нала Милич - Эмма Оттавия Джирардато 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Эла Нала Милич — Эмма Оттавия Джирардато . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
ITF W35 Турин
Завершен
(4:6, 6:0, 1:0)
2 : 1
15 июля 2025
Гейм 1 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Эла Нала Милич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Эла Нала Милич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Эла Нала Милич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Эла Нала Милич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Эла Нала Милич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Эла Нала Милич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Эла Нала Милич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Эла Нала Милич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Эла Нала Милич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Эла Нала Милич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
67%
44%
Реализация брейк - пойнтов
71%
50%
