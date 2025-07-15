15.07.2025
Смотреть онлайн Anastasia Bertacchi - Eva Zabolotnaia 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Anastasia Bertacchi — Eva Zabolotnaia . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(3:6, 6:1, 0:0)
1 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eva Zabolotnaia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Anastasia Bertacchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Eva Zabolotnaia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Eva Zabolotnaia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Eva Zabolotnaia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Eva Zabolotnaia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Eva Zabolotnaia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Anastasia Bertacchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Eva Zabolotnaia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Anastasia Bertacchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Anastasia Bertacchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
57%
55%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
