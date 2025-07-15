15.07.2025
Смотреть онлайн Хавьер Молино - Изан Оргилес Гарсия Ретамеро 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gandia: Хавьер Молино — Изан Оргилес Гарсия Ретамеро . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gandia
Завершен
(2:6, 6:2, 1:0)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хавьер Молино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Изан Оргилес Гарсия Ретамеро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Изан Оргилес Гарсия Ретамеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Изан Оргилес Гарсия Ретамеро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Хавьер Молино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Изан Оргилес Гарсия Ретамеро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Изан Оргилес Гарсия Ретамеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Изан Оргилес Гарсия Ретамеро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Изан Оргилес Гарсия Ретамеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Хавьер Молино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Хавьер Молино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Изан Оргилес Гарсия Ретамеро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Хавьер Молино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хавьер Молино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Хавьер Молино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Хавьер Молино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
66%
63%
Реализация брейк - пойнтов
60%
43%
Комментарии к матчу