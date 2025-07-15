15.07.2025
Смотреть онлайн Альберто Гарсия Гарсия - Alvaro Jimenez 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gandia: Альберто Гарсия Гарсия — Alvaro Jimenez . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gandia
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alvaro Jimenez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Альберто Гарсия Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Alvaro Jimenez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Альберто Гарсия Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Alvaro Jimenez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Альберто Гарсия Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Alvaro Jimenez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Alvaro Jimenez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Alvaro Jimenez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Альберто Гарсия Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Alvaro Jimenez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Альберто Гарсия Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Альберто Гарсия Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
44%
56%
Реализация брейк - пойнтов
67%
64%
Комментарии к матчу