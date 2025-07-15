15.07.2025
Смотреть онлайн Nikola Djukic Valera - Pablo Aunion 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gandia: Nikola Djukic Valera — Pablo Aunion . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gandia
Завершен
(2:6, 6:3, 1:0)
(2:6, 6:3, 1:0)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pablo Aunion - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Pablo Aunion - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Pablo Aunion - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Nikola Djukic Valera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Pablo Aunion - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Pablo Aunion - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Nikola Djukic Valera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Pablo Aunion - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Pablo Aunion - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Nikola Djukic Valera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Pablo Aunion - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Nikola Djukic Valera - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Nikola Djukic Valera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Nikola Djukic Valera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Nikola Djukic Valera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Pablo Aunion - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Nikola Djukic Valera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
50%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
80%
Комментарии к матчу